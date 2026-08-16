Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Marmara Depremi'nin 27. yılı mesajı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özlü, mesajında, depreme karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Özellikle son yıllarda Düzce'yi yeniden inşa ederken bu sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerine dikkati çeken Özlü, şunları kaydetti:

"Şehrimizin geleceğini sağlam zemin, güvenli yapı, doğru imar ve planlı şehirleşme anlayışı üzerine kuruyoruz. Bugün yaşam alanlarımızın yüzde 80'i yeni yapılardan oluşuyorsa bu anlayışımızda ne kadar kararlı olduğumuzun en büyük kanıtıdır. Yeni yapılarda deprem güvenliğini, yapı kalitesini ve yatay mimariyi önceliğimiz olarak belirledik. İmar düzenlemelerimizi de şehrimizin kalkınmasını desteklemek başta olmak üzere ihtiyaçlarını, jeolojik gerçeklerini ve gelecek nesillerin güvenliğini gözeterek şekillendiriyoruz."

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Özlü, 17 Ağustos 1999'daki depremden bugüne kentin büyük bir dönüşüm yaşadığını aktararak, "Bundan sonra da aynı kararlılıkla daha güvenli, daha sağlam ve daha yaşanabilir bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda bir daha aynı acıların yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapacak, kalkınma ve can güvenliğini bir arada sağlamayı sürdüreceğiz. 27 yıl önce yaşadığımız afette kaybettiğimiz canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Ailelerinin ve yakınlarının acısını paylaşıyorum. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü afetten, şerlerden korusun." ifadelerini kullandı.