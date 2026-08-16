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        Gölyaka'da yaz Kur'an kursları arasında etkinlik düzenlendi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik bilgi yarışması ve futbol turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Gölyaka'da yaz Kur'an kursları arasında etkinlik düzenlendi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik bilgi yarışması ve futbol turnuvası yapıldı.

        Gölyaka Kapalı Spor Salonu'ndaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, faaliyette emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gençlerimizin maddi ve manevi gelişimi için her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan ilahilerin ardından 45 yaz Kur'an kursunda eğitim gören 135 öğrencinin katılımıyla temel dini bilgileri içeren yarışma gerçekleştirildi.

        Gazi Ayhan Kaymak Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlara madalya, kupa ve ödülleri verildi.

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        Etkinliğe, Kaymakam Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, kurum müdürleri, din görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Etkinlik sonunda katılımcılara Gölyaka Belediyesi tarafından lokma tatlısı ikram edildi.

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