Gölyaka'da esnaf istişare toplantısı yapıldı

Programda konuşan Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, "Katılım sağlayan önceki dönem belediye başkanlarımıza, İlçe Müftümüz Sebahattin Akyol'a, tüm esnafımıza, muhtarlarımıza, siyasi parti ilçe temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine ve destekleriyle bu dayanışmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Gölyaka'mız için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Program kapsamında, eski belediye başkanları Nihat Çelik, Bekir Akbulut ve Yakup Demircan'a, hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

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