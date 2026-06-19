Düzce Belediyesinden jandarma personeline "Babalar Günü" sürprizi

Düzce Belediyesi, pazar günü kutlanacak "Babalar Günü" dolayısıyla jandarma personeline sürpriz yaparak çocuklarıyla buluşturdu.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonuyla jandarma personelinin çocuklarıyla önceden irtibata geçilerek Babalar Günü'ne ilişkin kutlama videosu çekildi.





Durumdan habersiz olan Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma trafik timleri, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde "Araç Yangınlarına Müdahale Eğitimi" kapsamında Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürü Mehmet Caner Polat tarafından verilen teorik eğitime katıldı.





Eğitim sırasında müdürlük içerisine kurulan büyük ekranda çocuklarının "Babalar Günü" mesajlarını izleyen personelin duygulu anlar yaşadığı görüldü.



Videoda babalarının sevgilerini ve kahramanlıklarını anlatan çocuklar, program sonunda ellerinde çiçeklerle eğitim salonuna girerek babalarıyla buluştu.





Babalar Günü'ne özel hazırlanan sürpriz buluşma, duygu dolu görüntülere sahne oldu.



Düzce Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ilgi gördü.































