Düzce, Bolu ve Karabük'te "13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Düzce, Bolu ve Karabük'te, "13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.



Yeşilay Genel Merkezince, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek mesajını güçlendirmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun işbirliğinde Türkiye genelinde eş zamanlı bisiklet turu düzenlendi.



Düzce'de bisikletliler tur için Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplandı.



İstanbul Caddesi boyunca yaklaşık 3 kilometre pedal çeviren 100'ün üzerinde bisikletlinin turu Anıtpark Meydanı'nda son buldu.



Yeşilay Düzce Şube Başkanı Bekir Gürler, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadele eden Yeşilayın geleneksel bisiklet turlarının 13'üncüsünü gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Düzce'mizde sporu, bisikleti ve hareketi seven gençlerimiz ve yetişkinlerimizle güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. İnşallah bu geleneği sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.



- Bolu



Bolu'da bisikletleri ve Türk bayraklarıyla Kent Meydanı'na gelen katılımcılar, 16 kilometre pedal çevirdi.



Bolu Gençlik Merkezi önünde sona eren etkinliğe yaklaşık 300 bisikletli katıldı.



Turun sonunda katılımcılara ikramlarda bulunuldu.



- Karabük



Yeşilay Derneği Karabük Şubesince düzenlenen "13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu"na kentteki bisiklet tutkunları katıldı.



"Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndan başlayan tur, Karabük Yeşilay Danışmanlık Merkezi bahçesinde sona erdi.

