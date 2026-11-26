Başkan Özgür Sağlam, incelemelerin ardından firma sahibi Atilla Çelebi’ye misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Yaklaşık 36 yıldır faaliyet gösteren firma, otomotiv ve savunma sanayisine yönelik kritik parçaların üretimini gerçekleştiriyor. Sağladığı istihdam ve üretim kapasitesiyle Düzce ekonomisine katkı sunan firma, yıllara dayanan tecrübesiyle bölge sanayisinin önemli işletmeleri arasında yer alıyor.

Firma sahibi Atilla Çelebi’den üretim süreçleri ve çalışmalar hakkında bilgi alınırken, otomotiv ve savunma sanayisine yönelik imalat faaliyetleri, sektörün mevcut durumu ve üretim kapasitesi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Düzce’nin sanayi kuruluşlarından Çelebi Kalıp Makina, 36 yıllık üretim tecrübesiyle otomotiv ve savunma sanayisine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çilimli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmayı MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam ve yönetim kurulu üyeleri incelemelerde bulunuldu.

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