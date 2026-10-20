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        Düzce'de "Ata Tohumu Dağıtım Şenliği" düzenlendi

        Düzce'de 16 bin ata tohumu vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Düzce'de "Ata Tohumu Dağıtım Şenliği" düzenlendi

        Düzce'de 16 bin ata tohumu vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

        Düzce Belediyesince Merkez Park'ta düzenlenen "Ata Tohumu Dağıtım Şenliği", mehteran takımının marşları ve kahramanlık türküleriyle başladı.

        Karadeniz yöresine ait halk oyunları gösterisinin ardından açılış konuşması yapan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediye bünyesinde hizmet veren tarım akademisinin 3 önemli görevi yerine getirdiğini söyledi.

        Bunlardan birinin tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmek olduğunu anlatan Özlü, "İkincisi ata tohumunun çoğaltılması ve çiftçilerimize dağıtılması, üçüncüsü de özellikle seracılıkla ilgili konularda tarımla uğraşmak isteyenlere eğitim verilmesi. Gelecek yıl daha çok sayıda çiftçimize ata tohumu geliştireceğiz ve üretmek isteyenlere dağıtacağız." dedi.

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        Özlü, tarımın ülke için stratejik öneme sahip bir sektör olduğuna dikkati çekerek, belediye olmalarına rağmen tarıma çok önem verdiklerini ve tarımsal faaliyetleri desteklediklerini kaydetti.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, ata tohumlarının, çiftçinin emeğinin ve Anadolu'nun köklü kültürünün yarınlara taşınmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.

        Bu mirası bugüne kadar koruyan, toprağına ve mirasına sahip çıkan tüm çiftçilere teşekkür eden Uzun, "Düzce Belediye Başkanımızın önderliğinde tarıma, tarımla uğraşan üreticilerimize tarım akademisi kanalıyla çeşitli destekler veriyoruz. Bugün burada 8 sebze çeşidinde 16 bin tohum dağıtıldı." diye konuştu.

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        Konuşmaların ardından belediyenin 6 dönümlük arazisinde yetiştirilen sebzelerden elde edilen tohumlar, 3 bin gül, lavanta ve biberiye fidesi dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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