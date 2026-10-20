Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de vatandaşlara 16 bin paket ata tohumu dağıtıldı

        Düzce'de vatandaşlara 16 bin paket ata tohumu dağıtıldı

        Düzce Belediyesi Tarım Akademisi tarafından üretilen 16 bin paket ata tohumu, düzenlenen şenlikle çiftçilere ve vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Düzce'de vatandaşlara 16 bin paket ata tohumu dağıtıldı

        Düzce Belediyesi Tarım Akademisi tarafından üretilen 16 bin paket ata tohumu, düzenlenen şenlikle çiftçilere ve vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

        6 dönümlük arazide doğal yöntemlerle; Ayşe Kadın fasulyesi, Çanakkale domatesi, salkım domates, Koçaş patlıcanı, Topak patlıcanı, Kamber biberi, Çifteler biberi ve Sarayönü biberi olmak üzere 8 farklı çeşit sebze üretildi.

        Yerli tohumların korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen Ata Tohumu Dağıtım Şenliği, mehteran ve halk oyunları gösterileriyle başladı. Renkli görüntülere sahne olan programda, yerli tohumların korunmasının ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekildi.

        REKLAM

        "Ata tohumlarımız toprağımızın bereketi"

        Programda konuşan Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, ata tohumlarının Anadolu'nun tarımsal ve kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Ata tohumlarımız toprağımızın bereketi, çiftçimizin emeğinin ve Anadolu'nun köklü kültürünü yarınlara taşınmasını sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Bu mirası bugüne kadar koruyan, toprağına ve tohumuna sahip çıkan tüm çiftçilerimize gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

        Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç ise tarımsal üretime verilen desteklerin kentin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, "Vatandaşımızın, çiftçilerimizin emeğine karşılık dağıtılan bu tohumlar inşallah yetiştikten sonra şehrimize ekonomik katkı da sağlayacak. Bu anlamda belediyemizin ilimize katkı alanında sağlamış olduğu birçok fayda var" diye konuştu.

        REKLAM

        "Tarım Akademimiz üç önemli görevi yerine getiriyor"

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise Tarım Akademisinin üç temel alanda faaliyet yürüttüğünü belirterek, tıbbi bitkilerin geliştirilmesi, ata tohumlarının çoğaltılarak çiftçilere ulaştırılması ve tarımla ilgilenenlere eğitim verilmesi konularında çalışmalar yaptıklarını anlattı.

        16 bin paket ata tohumu dağıtıldı

        Konuşmaların ardından Düzce Belediyesi Tarım Akademisi tarafından üretilen toplam 16 bin paket ata tohumu, çiftçilere ve vatandaşlara dağıtıldı. Yerli tohumların yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen şenlik, tohum dağıtımının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Düzce'de "Ata Tohumu Dağıtım Şenliği" düzenlendi
        Düzce'de "Ata Tohumu Dağıtım Şenliği" düzenlendi
        Düzce'de fabrika bacasında çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de fabrika bacasında çıkan yangın söndürüldü
        Üniversite eğitimini yerinde gördüler
        Üniversite eğitimini yerinde gördüler
        Öztürk "Sadece diploma yeterli değil"
        Öztürk "Sadece diploma yeterli değil"
        Aile Hekimliği hizmetleriyle sadece tedavi değil, önleyici hekimlik
        Aile Hekimliği hizmetleriyle sadece tedavi değil, önleyici hekimlik
        Devlet destekleri gençleri ve beyaz yakalıları arıcılık sektörüne çekiyor
        Devlet destekleri gençleri ve beyaz yakalıları arıcılık sektörüne çekiyor