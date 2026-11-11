Düzce'de Aydınpınar caddesi trafiğe kapatıldı Sürücülere alternatif güzergah uyarısı

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen asfalt çalışmaları nedeniyle Aydınpınar Caddesi’nin Aziz Yıldırım Kavşağı ile Darıcı Sapağı arasında kalan 750 metrelik bölümü geçici süreyle araç trafiğine kapatıldı. Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Düzce’de asfalt çalışmaları devam ediyor. Düzce Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, Aydınpınar Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları kapsamında yolun belirli bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Çalışmalar nedeniyle Aziz Yıldırım Kavşağı ile Darıcı Sapağı arasında kalan 750 metrelik güzergâhta geçici trafik düzenlemesine gidildi.

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Düzce Belediyesi, çalışma süresince sürücülerin trafik yoğunluğu ve aksaklıklarla karşılaşmamaları için alternatif güzergahları tercih etmelerini istedi. Belediyeden yapılan açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiği belirtilirken, çalışmalar süresince gösterilecek anlayış için vatandaşlara teşekkür edildi.