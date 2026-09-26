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        Düzce'de bilim meraklıları şenlikte buluştu

        Düzce'de bilim meraklıları, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Düzce Bilim Şenliği'nde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Düzce'de bilim meraklıları şenlikte buluştu

        Düzce'de bilim meraklıları, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Düzce Bilim Şenliği'nde bir araya geldi.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, atölyeler, deney düzenekleri ve sergilerden oluşan Düzce Belediyesi Bilim Merkezi'ndeki etkinlik her yaştan bilim meraklısını ağırladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Valisi Mehmet Makas, kentteki bilim merkezinin gençler ve çocuklar için önemine işaret ederek, "Meşhur bir söz var, 'Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız sebze meyve ekiniz, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç dikiniz, 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız da insan yetiştirin.' diyor. Evlatlarımız, mücadeleci ruhla yarın bir gün bilim insanı olacak, devlet adamı olacak, dünyaya, bölgeye yön verecek. Çocuklar, bu bilim şenliklerinde görerek, dokunarak öğrendiği zaman kendilerine çok farklı ufuk çizecekler. Nice Aziz Sancarların bu memleketin içinden çıkacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

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        Belediye Başkanı Faruk Özlü de Bilim Merkezi olarak yapılan alanın geçmişte pazar yeri olarak kullanıldığını belirterek şunları kaydetti:

        "Biz burayı değerlendirdik. Hem belediye olarak ciddi masraf ettik hem de TÜBİTAK'tan ciddi katkı aldık. Belediyemizden de yaklaşık 20 milyon lira civarında bütçe aktardık. TÜBİTAK'ın da o gönderilen paraya ilaveten 16 milyon lira katkısı oldu. Sonunda bu eser ortaya çıktı. Gençlere bilgiyi, bilimi, çalışmayı sevdirmek için Türkiye'de yürütülen faaliyetler var. Bunlardan birisi de TEKNOFEST faaliyetleridir. Türkiye'nin her yerinde yapılıyor. Yeter ki gençlerimiz bilimi sevsinler."

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        AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk de bir şehirde yapılabilecek en güzel yatırımın, o şehrin insanına, geleceğine yapılan yatırım olduğunu ifade ederek, "Bugün bu bilim şenliğinde burayı gezecek olan yavrularımızdan biri bile kendini bilime adayıp o yolda yürüse bu Düzce için en büyük kazanç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Protokol konuşmalarının ardından bilim deneyleri yapıldı, merkezin bahçesinde kurulan etkinlik atölyeleri ile sergi alanı gezildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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