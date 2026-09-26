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        Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler Mahallesi mevkisinde İsmail Ö. idaresindeki 81 AER 896 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 ACH 616 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ile otomobil sürücüsü İsmail Ö. yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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