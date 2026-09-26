Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi
Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler Mahallesi mevkisinde İsmail Ö. idaresindeki 81 AER 896 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 ACH 616 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ile otomobil sürücüsü İsmail Ö. yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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