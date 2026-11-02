Düzce'de nesli tehlike altındaki su samurları avlanırken görüntülendi
Düzce'de nesli tehlike altında bulunan su samurlarının derede avlanması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 02.11.2026 - 19:52 Güncelleme:
Düzce'de nesli tehlike altında bulunan su samurlarının derede avlanması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Merkeze bağlı Sinirci Köyü Hatıplar Mahallesi'nde Kenan Temiz'e ait evin bahçesinden geçen derede iki su samurunun yüzerek avlandığı görüldü.
Bir süre suda kalan su samurları, daha sonra dere boyunca ilerleyerek gözden kayboldu.
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