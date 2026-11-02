Düzce Üniversitesinde flüt-piyano resitali gerçekleştirildi

– Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan Ekranı Sustur, Notalara Kulak Ver başlıklı flütpiyano resitalinde, Türk Müziği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ayşe Kaptan Aykal ve Dr. Öğr. Üyesi Eda Nazlımoğlu dinleyicilerle buluştu.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Evran Acar'ın yürütücülüğünde ve Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi iş birliğiyle sürdürülen proje kapsamında düzenlendi. Piyanoda Doç. Dr. Ayşe Kaptan Aykal'ın, flütte ise Dr. Öğr. Üyesi Eda Nazlımoğlu'nun sahne aldığı resitalde, farklı müzik türlerini bir araya getiren bir repertuvar sunuldu. Programda Bach ve Khachaturian'ın eserlerinin yanı sıra Piazzolla'nın tangoları ile Türk müziğinin sevilen eserlerinden Şehnaz Longa, Katibim ve Nihavend Longa'nın flüt ve piyano için düzenlemeleri seslendirildi.

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Sosyal medyanın olumsuz etkilerini sanat yoluyla azaltmayı amaçlayan proje kapsamında gerçekleştirilen resital, dinleyicilerin beğenisini kazandı.