Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden S.F'nin kullandığı 34 UG 3663 plakalı hafif ticari araç, Yongalık mevkisinde İran uyruklu A.J'nin kullandığı 38 AB 261 plakalı tıra arkadan çarptı.
Araçlardan kopan parçalar, arkalarından gelen M.A. yönetimindeki 34 KCP 329 plakalı otomobile isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsüyle aynı araçta bulunan A.D. ve Z.D. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.