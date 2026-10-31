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        348'i hızdan bin 149 araç sürücüsüne ceza yazıldı

        Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 348 araç hızlı gitmekten toplam bin 149 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:54 Güncelleme:
        348'i hızdan bin 149 araç sürücüsüne ceza yazıldı

        Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 348 araç hızlı gitmekten toplam bin 149 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Düzce'de hızlı giden sürücüler radara yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 8 bin 465 araç ve sürücü denetledi. Yapılan denetimlerde 348 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 86 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 65 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 55 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 38 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 13 sürücüye ses ve gürültüden, 19 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 3 okul servisine cezai işlem ve 6 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam bin 149 sürücüye cezai işlem uygulandı, 204 araç ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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