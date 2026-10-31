Düzce'de su ürünleri yetiştiriciliği destek başvuruları 2 Kasım'da başlıyor

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanmak isteyen üreticiler için başvuru takvimini açıkladı. Başvurular 2 Kasım'da başlayacak, 18 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerine ilişkin başvuru sürecinin başlayacağını duyurdu. Desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler, 2 Kasım 2026 tarihinden itibaren başvurularını yapabilecek. 2024/28 sayılı Tebliğ kapsamında yürütülecek destekleme başvuruları, 18 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Üreticilerin gerekli belgelerle birlikte, yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

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Satış belgeleri için son tarih 8 Ocak

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada önemli bir hatırlatmaya da yer verildi. Başvuru süresi içerisinde müracaat eden üreticilerin, aralık ayına ait satış belgelerini veya hasat tespit tutanaklarını en geç 8 Ocak 2027 tarihinde mesai bitimine kadar ilgili müdürlüklere teslim etmeleri gerekiyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, desteklemelerden yararlanmak isteyen tüm su ürünleri yetiştiricilerine başvuru takvimine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.