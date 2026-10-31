Başkan Özlü ve Milletvekili Keşir yerli otomobil ile yollara çıktı Düzce'de yeni asfaltlanan yollarda sürüş testi yaptılar Özlü: "Düzce'de asfaltlanmamış cadde ve sokak kalmayacak"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG ile belediye tarafından asfaltlanan yollarda incelemelerde bulundu. Özlü "62 Bin ton asfalt döktük, devam ediyoruz" dedi.

Düzce Belediyesi’nin kent genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmaları yerli otomobil ile test edildi. Direksiyona Milletvekili Ayşe Keşir geçerken, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü arka koltukta yolculuk ederek yeni asfaltlanan yolları değerlendirdi. Yolun konforunu beğendiğini ifade eden Keşir, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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Düzce genelinde yürütülen asfalt çalışmalarına ilişkin bilgi veren Başkan Faruk Özlü, bugüne kadar 62 bin ton asfalt döküldüğünü ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Hava ve iklim şartları elverdiği sürece asfaltlama çalışmalarının sürdürüleceğini belirten Özlü, Düzce’de asfaltlanmamış cadde ve sokak bırakmamak için çalıştıklarını söyledi.

Asfalt çalışmalarında maliyetlerin petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle önemli ölçüde yükseldiğine dikkat çeken Özlü, kaynakların verimli kullanılması amacıyla yolun trafik yoğunluğuna göre asfalt kalınlığının belirlendiğini kaydetti.

Aynı anda üç farklı noktada asfalt çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Özlü, trafik yoğunluğunun olmadığı gece saatlerinde de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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"Popülist olmak kolay, ama belediyecilik o değil"

Başkan Faruk Özlü’nün "Önce altyapı, sonra asfalt" yaklaşımına destek veren Milletvekili Ayşe Keşir, altyapı tamamlanmadan yapılan üstyapı çalışmalarının hem kamu kaynaklarının verimli kullanılması hem de hizmetlerin kalıcılığı açısından doğru olmadığını belirtti.

Düzce’nin en önemli altyapı ihtiyaçlarından birinin içme suyu şebekesinin yenilenmesi olduğunu ifade eden Keşir, belediyenin bu alanda yürüttüğü yatırımların büyük önem taşıdığını vurguladı. Belediyeciliğin estetik düzenlemelerden ibaret olmadığını kaydeden Keşir, "AK Parti olarak da belediyecilik olarak da biz sadece göz boyama üzerine hizmet üretmiyoruz, siyaseti öyle yapmıyoruz. Önce altyapının, sonra üstyapının olması, gerçek belediyecilik hizmeti bu. Popülist bir politika yapılsa sadece üstyapı yaparsınız. Popülist olmak kolay. 35 aydınlatma direği dikersiniz. Üstyapıda bir takım estetik kozmetik düzenlemeler yaparsınız. Ama belediyecilik o değil" şeklinde konuştu.

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Faruk Özlü de Düzce tarihinin en büyük içme suyu altyapı yatırımını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gerçekten, gerçek belediyecilik bizim yaptığımız. Önce altyapı, sonra üstyapı" ifadelerini kullandı.

"Düzce, yaşam memnuniyetinde büyükşehirlerle yarışıyor"

Düzce’nin yaşam kalitesi ve şehircilik açısından geldiği noktaya da değinen Ayşe Keşir, "Düzce yaşam memnuniyeti açısından neredeyse büyük şehirlerle yarışır halde. Nüfusumuz düşük ama yaşam memnuniyeti ve sosyolojik açıdan büyük şehirlerle yarışır durumdayız" dedi. Başkan Özlü ise Düzce’nin Türkiye’nin en mutlu yedinci ili olduğunu hatırlattı.

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"Yiğidi öldürelim ama hakkını da verelim"

Keşir, belediye hizmetlerine yönelik eleştirilerle ilgili ise şunları söyledi: "Tabi ki lokal, haklı eleştiriler olabilir. İnsanlar her zaman daha iyisini bekler. Ama bazen, bazı hizmetlerin yeterince görülmediğini de düşünüyorum. Bunu özellikle belirtmek isterim. Yeterince hizmetleri gördüklerinde hak vereceklerini düşünüyorum. Bir de şunu söylemek lazım. Eleştiri muhakkak olmalı ki biz daha iyisini yapalım siyasiler olarak. Ama şu bir gerçek; sıfır bir eve bile taşınsanız eksiğiniz hiç bitmez. Sürekli göç alan bir şehirde yeni yollar açıyorsunuz, sürekli yeni bir şey yapıyorsunuz. Ama bir yandan da afet vs ile yaptıklarınız arkanızdan bozuluyor. Bunların hepsini eşgüdümlü bir şekilde iyi bir planlamayla yürütmek gerçekten maharet ister. Yiğidi öldürelim, ama hakkını da verelim."

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"250 Adet elektrikli araç alacağız"

Başkan Faruk Özlü, toplu taşıma filosunun tamamının elektrikli araçlarla dönüşümünü öngören projenin ayrıntılarını da paylaşarak, "Toplu taşıma araçlarımız mazotlu, benzinli ve gazlı. Onların tamamını elektrikliye çevirmek için bir proje çalışması yaptık. Ulaştırma Bakanlığı’mıza ve Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı’na sunduk. Bize bu sene Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile 14 milyar lira kredi kullanma hakkı verdi. İnşallah önümüzdeki dönemde 250 adet elektrikli araç alacağız. Bunların şarj istasyonlarını kuracağız. Güneş panellerinde elektrik üreteceğiz ve 250 adet araçla Düzce’de günlük 100 bin taşıma kapasitesine ulaşacağız. Toplu taşımada maliyetlerin yüzde 60’ı mazot. Güneş panelleri ile elektrik üretirsek yüzde 60 mazot maliyetinden kurtulacağız. İlk yatırım maliyeti çıktıktan sonra bilet fiyatlarını da ucuzlatabileceğiz. Vatandaş daha ucuz bilet fiyatı ödeyecek" şeklinde konuştu.

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Keşir’den Başkan Özlü’ye TOGG teşekkürü

TOGG ile gerçekleştirilen yol testinde Türkiye’nin yerli ve milli otomobilini kullanmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Ayşe Keşir, 30 yılı aşkın süredir araç kullandığını ve TOGG’un sürüş konforu, sessizliği ve performansını beğendiğini ifade etti. Keşir, Türkiye’nin kendi otomobil markasına sahip olmasında emeği bulunan Başkan Özlü’ye de teşekkür etti.

"Hiç kimse bizim belediye hizmetleri üzerinden kendisine ekmek çıkarmaya kalkmasın. Bizden ekmek çıkmaz onlara" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Faruk Özlü ise, "Biz gerçekten bu şehirde yer altında, yer üstünde ne kadar sorun varsa hepsini biliyoruz ve takip ediyoruz. Bizim bir şanssızlığımız bütün dünyada ekonomik bir daralmanın olduğu ve bu ekonomik daralmanın Türkiye’yi de etkilediği bir zamanda iş yapmaya çalışıyoruz. Paranın kıt olduğu bir dönemde bu işleri yapmaya çalışıyoruz. İnanın kolay değil. Bu asfaltı kendi kaynaklarımızla döküyoruz" şeklinde konuştu.