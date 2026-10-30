Tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

– Düzce’nin Yığılca ilçesinde kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi ile ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yığılca ilçesine bağlı Asar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.T. (15) ile A.A. kaybolan hayvanları bulmak için ormanlık alana çıktı. Aramalar sırasında A.A.’nın omzunda bulunan tüfek, çalılara takılması sonucunda bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun, yanındaki arkadaşı O.T.'ye isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.