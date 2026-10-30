Düzce'de tek katlı ev yandı
Düzce'de tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 30.10.2026 - 15:29 Güncelleme:
Düzce'de tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi.
Çamköy Mahallesi'nde F.A'ya ait betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede evin tamamını sardı.
Çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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