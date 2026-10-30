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        Düzce'de üst geçit projesi kabul edildi kamulaştırma tamam

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 100 projesinden biri daha gerçekleşiyor. Şehir içi trafiğine alternatif çözüm olarak yapımı merakla beklenen Koçyazı mahallesi ile Atatürk Bulvarı'nı birbirine bağlayacak Metek Üst Geçidi Projesi ihale süreci başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Düzce'de üst geçit projesi kabul edildi kamulaştırma tamam

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün 100 projesinden biri daha gerçekleşiyor. Şehir içi trafiğine alternatif çözüm olarak yapımı merakla beklenen Koçyazı mahallesi ile Atatürk Bulvarı’nı birbirine bağlayacak Metek Üst Geçidi Projesi ihale süreci başladı.

        Düzce Belediyesi’nin şehir içi ulaşım güzergahlarını çeşitlendirecek projelere yönelik teknik alt yapı çalışmaları devam ediyor. Şehir merkezinde önemli bir ihtiyacı karşılaması beklenen ve Koçyazı ile Atatürk Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan Metek Üst Geçit Projesi’ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bizzat anlatan Başkan Özlü, projenin yapımı için bakanlıktan onay alınmasının ardından yapım işinin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceğini açıklamıştı. Başkan Faruk Özlü’nün Düzce için 100 Proje kitabında yer alan ve özellikle günün belli saatlerinde yoğunlaşan şehir içi araç trafiğini hafifletmek amacıyla geliştirilen Metek Üst Geçidi Projesi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı.

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        Terkler yapıldı, yollar açılacak

        Kentin ortasından geçen D100 Karayolu üzerinde Çoban ve Kervan kavşaklarına üçüncü bir alternatif olarak hizmet vermesi planlanan üst geçit, Koçyazı mahallesi mevkiinden D100 üzerine inşa edilecek ve birer şerit olmak üzere çift yönlü araç trafiğine uygun şekilde inşa edilecek. Aynı zamanda yayaların ulaşımına da açık şekilde inşa edilecek yolun güzergahı Atatürk Bulvarı’na ve şehir merkezine bağlantı sağlayacak. Son yaşanan gelişmelerle üst geçit projesi güzergahında yer alan bazı şahsi arazilerde 18. madde uygulandı ve terkleri yapıldı. Güzergah üzerinde bulunan bazı yapıların da kamulaştırma çalışması tamamlandı. Şehir merkezinin en büyük yerleşim yerlerini birbirine bağlayacak bu alternatif güzergah sayesinde günün belli saatlerinde yoğunlaşan araç trafiğinin büyük ölçüde rahatlaması hedefleniyor.

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        Keşif bedeli sonrası ihaleye çıkılacak

        Karayolları Genel Müdürlüğü’nün projeyi onaylaması ve güzergahta bulunan arazilerde 18. Madde uygulamasının tamamlanmasının ardından son aşama olan ihale keşif süreci başladı. Projede keşif bedeli tespiti ve ihale şartlarının netleşmesinin ardından resmi süreç işlemeye başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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