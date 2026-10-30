14 yıllık firarinin izini emekli maaşı ele verdi Sahte isim kullandı, parmak izi gerçek kimliğini ortaya çıkardı

Düzce'de hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan firari hükümlü, emekli maaşını kentten çektiğinin belirlenmesi üzerine takibe alındı. Saklandığı evin bahçesinden kaçmaya çalışırken yakalanan ve sahte isim kullanan hükümlünün gerçek kimliği parmak iziyle belirlendi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında işlediği kasten yaralama suçu nedeniyle 2012'de 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan İ.S'nin yakalanması için çalışma yürüttü. Firari hükümlünün izini süren ekipler, şahsın iletişim kurabileceği yakınlarını takibe aldı. Araştırmalarda, İ.S'nin emekli maaşını Düzce'den çektiği tespit edildi.

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Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, şahsın Darıcı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki tek odalı dairede saklandığını belirledi. Apartmanın aile apartmanı olduğu ancak şahsın burada yaşayan kişilerle herhangi bir akrabalık bağının bulunmadığı öğrenildi.

Evin bahçesinden kaçmaya çalışırken yakalandı

Bölgede gerçekleştirilen fiziki takibin ardından polis ekipleri, 29 Ekim Perşembe günü harekete geçti. İ.S., kaldığı evin bahçesinde kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı.

Sahte kimlik kullandı, parmak izinden yakalandı

Yakalandığında kendisini "Ali Osman Karagül" olarak tanıt şahsın gerçek kimliği de polis ekiplerinin mobil parmak izi cihazıyla yaptığı sorgulama sonucunda ortaya çıktı. Şahsın, 14 yıldır aranan ve hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. olduğu kesinleşti.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.S., Çilimli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.