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        Belediye otobüsünde bando sürprizi

        DÜZCE Belediyesi'nin Türk bayraklarıyla süslediği belediye otobüsünde montlarıyla kamufle olan bando takımı, bir anda Cumhuriyet marşları çalmaya başladı. Yolcuların şaşkınlığı ve mutluluğu kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Belediye otobüsünde bando sürprizi

        DÜZCE Belediyesi'nin Türk bayraklarıyla süslediği belediye otobüsünde montlarıyla kamufle olan bando takımı, bir anda Cumhuriyet marşları çalmaya başladı. Yolcuların şaşkınlığı ve mutluluğu kameralara yansıdı.

        Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan etkinlikte, Ulaşım A.Ş.'ye ait 81 numaralı Üniversite-Hastane hattında çalışan otobüs Türk bayraklarıyla donatıldı. Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bando Takımı üyeleri, otobüsün orta bölümündeki koltuklara oturarak montlarıyla kendilerini kamufle etti. Otobüse binen yolcular, bando üyelerinin montlarını çıkarıp aniden Cumhuriyet marşları çalmaya başlamasıyla şaşkınlık yaşadı. Belediye ekiplerinin yolculara Türk bayrakları dağıtmasıyla otobüs kırmızı beyaza büründü. Marşlara ellerindeki bayraklarla eşlik eden yolculardan bazıları duygusal anlar yaşarken, bazıları da sevinçle cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

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