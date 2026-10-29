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        Anadolu Otoyolu'nda ayçiçeği çekirdeği yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

        Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde ayçiçeği çekirdeği yüklü tır çıkan yangında hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nda ayçiçeği çekirdeği yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

        Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde ayçiçeği çekirdeği yüklü tır çıkan yangında hasar gördü.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.K. idaresindeki BX 0835 HP plakalı ayçiçeği çekirdeği yüklü tırın dorse kısmı, Gölyaka Gişeleri Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında tırın dorse kısmında hasar oluştu.

        İtfaiye erleri tırda soğutma çalışması yaptı.

        Yangın nedeniyle İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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