Anadolu Otoyolu'nda ayçiçeği çekirdeği yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.K. idaresindeki BX 0835 HP plakalı ayçiçeği çekirdeği yüklü tırın dorse kısmı, Gölyaka Gişeleri Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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