Anadolu Otoyolu'nda ayçiçeği çekirdeği yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde ayçiçeği çekirdeği yüklü tır çıkan yangında hasar gördü.
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde ayçiçeği çekirdeği yüklü tır çıkan yangında hasar gördü.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.K. idaresindeki BX 0835 HP plakalı ayçiçeği çekirdeği yüklü tırın dorse kısmı, Gölyaka Gişeleri Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında tırın dorse kısmında hasar oluştu.
İtfaiye erleri tırda soğutma çalışması yaptı.
Yangın nedeniyle İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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