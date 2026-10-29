Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Bolu Dağı tünel çıkışında tır alev alev yandı

        Bolu Dağı tünel çıkışında tır alev alev yandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında çekirdek yüklü tırın balatalarında çıkan ve dorsesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Bolu Dağı tünel çıkışında tır alev alev yandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında çekirdek yüklü tırın balatalarında çıkan ve dorsesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde, Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Bulgaristan plakalı BX 0835 HP plakalı çekirdek yüklü tırın balatalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin dorsenin bir bölümüne sıçraması üzerine bölgeye Kaynaşlı ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin tırın tamamını sarmasını önlemek için çalışma yürüttü. Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki bir şerit trafiğe kapatıldı.

        REKLAM

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, tırın dorsesinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Düzce'de komandolardan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri
        Düzce'de komandolardan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri
        Düzce'de kaçakçılara göz açtırılmıyor Kaçak sigara, tütün ve telefon ele ge...
        Düzce'de kaçakçılara göz açtırılmıyor Kaçak sigara, tütün ve telefon ele ge...
        Cumayeri'nde heyelan bölgesinde çalışma sürüyor
        Cumayeri'nde heyelan bölgesinde çalışma sürüyor
        Hasta hakları ve sorumlulukları anlatıldı
        Hasta hakları ve sorumlulukları anlatıldı
        Gençlik programı sözleşmesi imzalandı
        Gençlik programı sözleşmesi imzalandı
        Düzce Üniversitesi'nde değişen manzara sergisi açıldı
        Düzce Üniversitesi'nde değişen manzara sergisi açıldı