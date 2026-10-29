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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de kaçakçılara göz açtırılmıyor Kaçak sigara, tütün ve telefon ele geçirildi

        Düzce'de kaçakçılara göz açtırılmıyor Kaçak sigara, tütün ve telefon ele geçirildi

        – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda kaçak sigara, telefon ve tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Düzce'de kaçakçılara göz açtırılmıyor Kaçak sigara, tütün ve telefon ele geçirildi

        – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda kaçak sigara, telefon ve tütün ele geçirildi.

        Düzce'de güvenlik güçleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Jandarma ve Polis Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 4 ayrı olaya müdahale edildiği bildirildi. Bu operasyonlarda 100 mililitre aseton, 1 mililitre zirai gübre, 348 paket kaçak sigara, 50 gram kaçak tütün ve 4 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        Olaylarda 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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