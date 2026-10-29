Düzce'de kaçakçılara göz açtırılmıyor Kaçak sigara, tütün ve telefon ele geçirildi
– Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda kaçak sigara, telefon ve tütün ele geçirildi.
– Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda kaçak sigara, telefon ve tütün ele geçirildi.
Düzce'de güvenlik güçleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Jandarma ve Polis Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 4 ayrı olaya müdahale edildiği bildirildi. Bu operasyonlarda 100 mililitre aseton, 1 mililitre zirai gübre, 348 paket kaçak sigara, 50 gram kaçak tütün ve 4 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Olaylarda 4 kişi hakkında işlem yapıldı.
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