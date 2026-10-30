Düzce'de asfalt seferberliği sürüyor Darıcı'dan sonra sıra Koçyazı'da
Düzce Belediye'sinin asfalt çalışmaları Darıcı Mahallesi'nde serim tamamlandı ekipler çalışmalarına Koçyazı Mahallesi'nde devam ediyor.
Düzce Belediye'sinin asfalt çalışmaları Darıcı Mahallesi'nde serim tamamlandı ekipler çalışmalarına Koçyazı Mahallesi'nde devam ediyor.
Düzce Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün duyurduğu çalışmalar kapsamında Darıcı Mahallesi'nde asfalt serimi tamamlandı.
Darıcı Mahallesi'ndeki çalışmaların ardından belediye ekipleri, asfalt serimi için Koçyazı Mahallesi'ne geçti. Mahallelerde yol düzenlemelerine devam eden ekipler, hava şartlarının elverişli olması durumunda çalışmalarını ara vermeden sürdürecek.
Düzce Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla asfalt çalışmalarına devam ediyor.
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