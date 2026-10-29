Beden eğitimi öğretmeninin tören yürüyüşü alkış topladı
DÜZCE'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında beden eğitimi öğretmeni Kenan Şereflioğlu, geçiş töreninde yürüyüşüyle izleyicilerden alkış topladı.
DÜZCE’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında beden eğitimi öğretmeni Kenan Şereflioğlu, geçiş töreninde yürüyüşüyle izleyicilerden alkış topladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Düzce Anıtpark’ta resmi tören düzenlendi. Cumhuriyetin 103’üncü yıldönümü kapsamında düzenlenen törende, beden eğitimi öğretmeni Kenan Şereflioğlu’nun yürüyüşü tören alanındaki izleyicilerden alkış aldı. Şereflioğlu’nun geçen seneki yürüyüşü de sanal medyada ilgi görmüştü.
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