Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Bolu Dağı'nda sis ve yağış etkili oluyor

        Bolu Dağı'nda sis ve yağış etkili oluyor

        Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis ve yağış, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Bolu Dağı'nda sis ve yağış etkili oluyor

        Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis ve yağış, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

        Türkiye’nin önemli geçiş güzergâhlarından biri olan Bolu Dağı’nda sis ve yağış etkisini sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

        Yağış nedeniyle kayganlaşan yol zemini de sürücüler için risk oluşturuyor. Güzergâhı kullanan sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini korumaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri de bölgede sık sık devriye atarak yolu kontrol ediyor.

        REKLAM

        Bölgede sis ve yağışın ulaşım üzerindeki olumsuz etkisi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Düzce'de asfalt seferberliği sürüyor Darıcı'dan sonra sıra Koçyazı'da
        Düzce'de asfalt seferberliği sürüyor Darıcı'dan sonra sıra Koçyazı'da
        Beden eğitimi öğretmeninin tören yürüyüşü alkış topladı
        Beden eğitimi öğretmeninin tören yürüyüşü alkış topladı
        Düzce'de fener alayı yürüyüşü iptal edildi
        Düzce'de fener alayı yürüyüşü iptal edildi
        TIR'da çıkan yangın söndürüldü
        TIR'da çıkan yangın söndürüldü
        Belediye otobüsünde bando sürprizi
        Belediye otobüsünde bando sürprizi
        Anadolu Otoyolu'nda ayçiçeği çekirdeği yüklü tırda çıkan yangın hasara nede...
        Anadolu Otoyolu'nda ayçiçeği çekirdeği yüklü tırda çıkan yangın hasara nede...