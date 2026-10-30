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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:22 Güncelleme:
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkisini gösterdi.

        Güzergahın Düzce kesiminde yer alan Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Bakacak mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Bolu geçişindeki Elmalık, Abant ve Karayolları kavşakları ile Polisevi mevkilerinde de sis etkili oldu.

        Yer yer yağmur da görülen güzergahta sürücüler dikkatli ilerledi.

        Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

        Öte yandan, Düzce ve Bolu kent merkezlerinde de zaman zaman sağanak etkili oluyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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