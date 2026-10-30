Düzce'de 2 park birbirine yeşil yol ile bağlanıyor

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen ve Millet Bahçesi ile Merkez Park’ı birbirine bağlayacak yaya yolu hattı ‘Yeşil Yol’da çalışmalar sürüyor. Sahada ekipleri ziyaret eden Başkan Özlü, çalışmanın her aşamasını bizzat takip ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehre kazandırdığı iki büyük yeşil alan yaya ve kısmi araç yolu olarak tasarlanan Yeşil Yol ile birbirine bağlanıyor. Millet Bahçesi ve Merkez Park arasında ulaşımı kolaylaştıracak olan 300 metrelik hat üzerinde çalışmalar hızla ilerlerken kısmi araç yolu ve yaya trafiğine hitap edecek yolun ismine uygun konsept uygulaması da netleşiyor. Sahada ekiplerle sık sık bir araya gelen Başkan Özlü, 300 metre uzunluğunda ve 3 metrelik kısmında tek yön kısmi araç trafiği tasarlanan yolun yaya ve araç kısımlarının ayrılması için proje detaylarına ilişkin talimatlarını da sahada verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalıştığı sahada yeşil taş uygulamaları, yeşil aydınlatmalar ve bitkilendirme çalışmaları yapılacağını belirten Başkan Özlü, aynı mevkide bulunan vatandaşlar ve esnafı da bizzat bilgilendirmeyi de ihmal etmedi. Düzcelilerden büyük destek gören Yeşil Yol’un güzergahında bulunan işyerleri ve dükkanlarla entegre şekilde ilerleyen taş döşeme sürecinin en kısa sürede tamamlanması hedeflenirken iki park arasındaki ulaşım kolaylığına da katkı sağlaması bekleniyor.