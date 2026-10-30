228 öğrenci aynı anda ders çalışacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimiyle Düzceli iş insanı Hakan Kuşçuoğlu’nun büyük katkısı ile hayata geçirilen Zincirlikuyu Kütüphanesi’nde çalışmalar son aşamaya geldi. İki katlı yapısı, 228 kişilik kapasitesi ve modern donanımıyla dikkat çeken kütüphanenin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hizmete açılması hedefleniyor.

Düzce Belediyesi’nin kendi hissesine düşen bölümde kütüphane yapma kararı aldığı, diğer mülk sahiplerinin sponsorluğuyla hayata geçirilen Zincirlikuyu Kütüphanesi’nde çalışmalar son aşamaya geldi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün kente kazandırdığı beşinci kütüphane yatırımı olarak öne çıkan proje, tamamlandığında Düzce’nin en büyük kütüphanesi olacak.

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Şehrin en büyük kütüphanesi

İki katlı ve toplam 900 metrekare büyüklüğündeki kütüphane, aynı anda 228 kişinin ders çalışmasına ve kitap okumasına imkan sağlayacak. Farklı kullanım ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan ortak çalışma masaları, bireysel oturma alanları ve pencere önlerine yerleştirilen masa ve banklar, kullanıcılara rahat ve verimli bir çalışma ortamı sunacak. Özellikle gün ışığından en iyi şekilde yararlanmayı amaçlayan pencere kenarı oturma nişleri, kütüphanenin dikkat çeken tasarım detayları arasında yer alıyor.

Güvenlik kameraları, dedektörler ve yangın söndürme sistemiyle donatılan Zincirlikuyu Kütüphanesi’nde teknolojik altyapının yönetimi için bir server odası ve beş kişilik bilgisayar odası da bulunuyor. Katlar arasındaki erişimi kolaylaştırmak amacıyla asansör de projeye dahil edildi.

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Başkan çalışmaları yakından takip ediyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kütüphanenin yapımına büyük katkı sağlayan iş insanı Hakan Kuşçuoğlu ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Yaptığı açıklamada Düzce’nin en büyük kütüphanesi olduğunu belirterek, projeye katkılarından dolayı Hakan Kuşçuoğlu’na teşekkür eden Başkan Özlü, "İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Zincirlikuyu Kütüphanesi’nde son aşamaya geldik. Önümüzdeki bir ay içerisinde kütüphanenin yapım işlerini tamamlayacağız. Burayı inşallah 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne yetiştireceğiz. Burası toplam 1000 metrekareye yakın ve 228 öğrencinin aynı anda ders çalışabileceği, Düzce’nin merkezinde çok güzel bir kütüphane oldu. Bu kütüphanenin yapımında emeği geçen başta Sayın Hakan Kuşçuoğlu olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Düzce’mize hayırlı olsun" dedi.