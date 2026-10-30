Düzce'de firari hükümlü saklandığı evin bahçesinde kaçmaya çalışırken yakalandı
Düzce'de hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evin bahçesinde kaçmaya çalışırken yakalandı.
Düzce'de hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evin bahçesinde kaçmaya çalışırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama" suçundan 2012'de 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan İ.S'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Firari hükümlünün izini süren ekipler, iletişim kurabileceği yakınlarını takibe aldı. Araştırmalarda, İ.S'nin emekli maaşını Düzce'den çektiği tespit edildi.
İ.S'nin Darıcı Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede saklandığını belirleyerek operasyon düzenleyen polis ekipleri, firari hükümlüyü evin bahçesinde kaçmaya çalışırken yakaladı.
Kendini farklı isimle tanıtan firari hükümlünün gerçek kimliği, polis ekiplerinin mobil parmak izi cihazıyla yaptığı sorgulama sonucu ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.S, cezaevine teslim edildi.
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