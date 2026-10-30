Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de firari hükümlü saklandığı evin bahçesinde kaçmaya çalışırken yakalandı

        Düzce'de firari hükümlü saklandığı evin bahçesinde kaçmaya çalışırken yakalandı

        Düzce'de hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evin bahçesinde kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Düzce'de firari hükümlü saklandığı evin bahçesinde kaçmaya çalışırken yakalandı

        Düzce'de hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evin bahçesinde kaçmaya çalışırken yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama" suçundan 2012'de 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan İ.S'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Firari hükümlünün izini süren ekipler, iletişim kurabileceği yakınlarını takibe aldı. Araştırmalarda, İ.S'nin emekli maaşını Düzce'den çektiği tespit edildi.

        İ.S'nin Darıcı Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede saklandığını belirleyerek operasyon düzenleyen polis ekipleri, firari hükümlüyü evin bahçesinde kaçmaya çalışırken yakaladı.

        REKLAM

        Kendini farklı isimle tanıtan firari hükümlünün gerçek kimliği, polis ekiplerinin mobil parmak izi cihazıyla yaptığı sorgulama sonucu ortaya çıktı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.S, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı

        Benzer Haberler

        Düzce'de tek katlı ev yandı
        Düzce'de tek katlı ev yandı
        Yeni yönetim Vali Makas ile bir araya geldi
        Yeni yönetim Vali Makas ile bir araya geldi
        Düzce'de üst geçit projesi kabul edildi kamulaştırma tamam
        Düzce'de üst geçit projesi kabul edildi kamulaştırma tamam
        Düzce'de tek katlı ev yandı
        Düzce'de tek katlı ev yandı
        Düzce'de 2 park birbirine yeşil yol ile bağlanıyor
        Düzce'de 2 park birbirine yeşil yol ile bağlanıyor
        228 öğrenci aynı anda ders çalışacak
        228 öğrenci aynı anda ders çalışacak