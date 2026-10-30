Düzce'de firari hükümlü saklandığı evin bahçesinde kaçmaya çalışırken yakalandı

Kendini farklı isimle tanıtan firari hükümlünün gerçek kimliği, polis ekiplerinin mobil parmak izi cihazıyla yaptığı sorgulama sonucu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama" suçundan 2012'de 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan İ.S'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

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