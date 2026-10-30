Yeni yönetim Vali Makas ile bir araya geldi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) yeni dönemin yönetim kadrosu belli oldu. Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ve Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, beraberlerindeki yönetim ve meclis üyeleriyle birlikte Vali Mehmet Makas ile bir araya geldi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanlığına seçilen Ümit Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri, Vali Mehmet Makas ile görüştü. Görüşmede Vali Makas, odanın yeni yönetim kadrosunu tebrik ederek İshak Şengüloğlu, Ümit Yıldırım ve beraberindeki üyelere görevlerinde başarılar diledi.

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Düzce'nin ekonomik gelişimi, sanayi potansiyeli ve iş dünyasına katkı sunacak yeni dönemin önemine dikkat çeken Makas, yeni yönetim döneminin Düzce'ye, iş insanlarına ve tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.