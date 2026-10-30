Düzce Valiliği Kadın Masa Tenisi Takımı il birincisi oldu

Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Düzce Valiliği Kadın Masa Tenisi Takımı il birinciliğini elde etti. Takımda yer alan Çilimli Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Fatma Büşra Çiçek ile Kumluca Ortaokulu Rehber Öğretmeni Çağla Ayoğlu, kazandıkları başarıyı paylaşmak üzere Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ile bir araya geldi.

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