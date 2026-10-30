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        Düzce Valiliği Kadın Masa Tenisi Takımı il birincisi oldu

        Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen masa tenisi müsabakalarında il birinciliğini kazanan Düzce Valiliği Kadın Masa Tenisi Takımı'nda yer alan öğretmenler, başarılarıyla gurur yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 21:52 Güncelleme:
        Düzce Valiliği Kadın Masa Tenisi Takımı il birincisi oldu

        Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen masa tenisi müsabakalarında il birinciliğini kazanan Düzce Valiliği Kadın Masa Tenisi Takımı'nda yer alan öğretmenler, başarılarıyla gurur yaşattı.

        Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Düzce Valiliği Kadın Masa Tenisi Takımı il birinciliğini elde etti. Takımda yer alan Çilimli Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Fatma Büşra Çiçek ile Kumluca Ortaokulu Rehber Öğretmeni Çağla Ayoğlu, kazandıkları başarıyı paylaşmak üzere Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ile bir araya geldi.

        Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, başarılı öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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