Arkadaşının omzundaki tüfek ateş aldı, 15 yaşındaki Orhan öldü

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, kaybolan hayvanlarını aramak için ormana giden 2 arkadaştan Alper A.'nın (16) omzundaki tüfeğin kazara ateş alması sonucu, Orhan Tekir (15) yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Yığılca ilçesine bağlı Asar köyünde meydana geldi. Alper A. ile Orhan Tekir kaybolan hayvanlarını aramak için ormana gitti. Arama yaptıkları sırada Alper A.'nın omzunda bulunan tüfek, iddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Orhan Tekir’e isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Orhan Tekir’in duran kalbi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Ağır yaralı Orhan Tekir, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.