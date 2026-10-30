Düzce'de arkadaşı tarafından kazara tüfekle vurulan çocuk hayatını kaybetti

Arkadaşının ölümüne neden olan Alper A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ağır yaralı Orhan T, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Arkadaşının yaralandığını gören Alper A, durumu köylülere bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Asar köyünde yaşayan Orhan T. (15) ve arkadaşı Alper A. (16), kaybolan büyükbaş hayvanlarını aramak için akşam saatlerinde ormanlık alana gitti.

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