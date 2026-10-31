Kaynalı'da yağmur suyu kanalları temizlendi

Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin, kırsal bölgelerde ulaşım güvenliğini ve altyapı hizmetlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında altyapı ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kaynaşlı ilçesine bağlı Tavak köyünde yol kenarında bulunan su kanallarının temizliği gerçekleştirildi. Ekipler tarafından tamamlanan çalışmayla yağmur sularının sağlıklı şekilde tahliye edilmesi ve su birikintilerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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