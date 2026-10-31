Hentbolda şampiyonlar belli oldu

– Düzce'de gerçekleştirilen Yıldızlar Hentbol müsabakalarında kızlarda Pakmaya ortaokulu, erkeklerde ise Aydınpınar Ortaokulu şampiyon oldu.

Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Hentbol Yıldızlar Müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapıldı. 11 takım ve 170 sporcunun katılımıyla düzenlenen müsabakalarda öğrenciler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yıldız kızlar kategorisinde Pakmaya Ortaokulu birinci, Azmimilli Ortaokulu ikinci, Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu üçüncü, Dipsizgöl Ortaokulu ise dördüncü oldu. Yıldız erkekler kategorisinde ise Aydınpınar Ortaokulu birinciliği elde ederken, Pakmaya Ortaokulu ikinci, Hamit Şerifoğlu Ortaokulu üçüncü, Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı.

REKLAM

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.