Sağlık hizmetleri masaya yatırıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında Akçakoca Devlet Hastanesi'nde düzenlenen toplantıya, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Kudret Selki, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Elif Cebe, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Muhammed Sıddık Baran, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gökçen Ülkü Arıca ve hastane yöneticileri katıldı. Toplantıda, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirilirken hastanenin hizmet kapasitesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular görüşüldü.

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