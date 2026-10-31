Kaymakam Hacı Arslan Uzan'dan Küpler köyünde inceleme

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, Küpler köyünü ziyaret ederek köydeki çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Köyde gerçekleştirilen incelemelerde devam eden çalışmalar, altyapı ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri ele alındı.

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