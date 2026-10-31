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        Kaymakam Hacı Arslan Uzan'dan Küpler köyünde inceleme

        Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Küpler köyünde yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirerek vatandaşların talep ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Kaymakam Hacı Arslan Uzan'dan Küpler köyünde inceleme

        Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Küpler köyünde yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirerek vatandaşların talep ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, Küpler köyünü ziyaret ederek köydeki çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Köyde gerçekleştirilen incelemelerde devam eden çalışmalar, altyapı ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri ele alındı.

        Ziyarette görüş alışverişiyle köyün öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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