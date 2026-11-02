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        Mobil kanser tarama tırı Çilimli'de taramalarını tamamladı

        Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Mobil Kanser Tarama Tırı, Çilimli'de vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sundu. Meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserine yönelik taramalar tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Mobil kanser tarama tırı Çilimli'de taramalarını tamamladı

        Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Mobil Kanser Tarama Tırı, Çilimli'de vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sundu. Meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserine yönelik taramalar tamamlandı.

        Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kanserle mücadele ve erken teşhisin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Mobil Kanser Tarama Tırı, Çilimli ilçesindeki taramalarını tamamladı. Çilimli İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde hizmet veren mobil tarama aracıyla ilçe halkına ücretsiz kanser taraması yapıldı. Çalışmalar kapsamında meme kanseri, rahim ağzı (serviks) kanseri ve bağırsak (kolon) kanserine yönelik tarama testleri gerçekleştirildi. Mobil sağlık ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler yapılarak kanserle mücadelede erken teşhisin önemi anlatıldı.

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        Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, kanser taramalarının hastalıkların erken evrede tespit edilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajını paylaştı.

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