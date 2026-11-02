Mobil kanser tarama tırı Çilimli'de taramalarını tamamladı

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kanserle mücadele ve erken teşhisin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Mobil Kanser Tarama Tırı, Çilimli ilçesindeki taramalarını tamamladı. Çilimli İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde hizmet veren mobil tarama aracıyla ilçe halkına ücretsiz kanser taraması yapıldı. Çalışmalar kapsamında meme kanseri, rahim ağzı (serviks) kanseri ve bağırsak (kolon) kanserine yönelik tarama testleri gerçekleştirildi. Mobil sağlık ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler yapılarak kanserle mücadelede erken teşhisin önemi anlatıldı.

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