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        Öğrencilere kariyer planlama eğitimi

        Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen eğitimde, öğrencilerin dijital dünyada profesyonel kimliklerini oluşturmaları, iş dünyasında görünürlük kazanmaları ve kariyer fırsatlarına ulaşmalarını etkin kullanımı anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Öğrencilere kariyer planlama eğitimi

        Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen eğitimde, öğrencilerin dijital dünyada profesyonel kimliklerini oluşturmaları, iş dünyasında görünürlük kazanmaları ve kariyer fırsatlarına ulaşmalarını etkin kullanımı anlatıldı.

        Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Kariyerini Planla ve Görünür Kıl: LinkedIn Kullanımı Eğitimi" düzenlendi. Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa İŞKUR İş Meslek Danışmanı Eğitmen Hayrullah Uzun ve öğrenciler katıldı.

        Profesyonel dijital kimlik vurgusu

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        Eğitimde, LinkedIn'in iş dünyasının sosyal medya platformu olduğu belirtilerek profesyonel ve güvenilir bir dijital kimlik oluşturmanın önemi üzerinde duruldu. Öğrencilere günlük yaşam paylaşımlarından kaçınmaları, profillerinde dürüst ve profesyonel bir yaklaşım sergilemeleri tavsiye edildi.

        Dünya genelinde 740 milyondan fazla, Türkiye'de ise yaklaşık 20 milyon kullanıcısı bulunan platformun iş dünyasındaki etkisine dikkat çekilen eğitimde, Türkiye'deki insan kaynakları profesyonellerinin yüzde 95'inin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

        Doğru profil kariyer fırsatlarını artırıyor

        Öğrencilere LinkedIn profillerini eksiksiz doldurmalarının görünürlüğü 40 kat artırabildiği aktarılırken, profesyonel fotoğraf kullanımı ve yazım kurallarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayna karşısında çekilen özçekimler ve yoğun filtreli fotoğraflar yerine profesyonel görsellerin tercih edilmesi önerildi.

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        Kariyer ağının genişletilmesinin önemine de değinilen programda öğrencilerin kendi alanlarındaki uzmanlar, akademisyenler ve arkadaşlarıyla bağlantı kurmaları tavsiye edildi. LinkedIn üzerinden büyük şirketlerin staj ve iş ilanlarına doğrudan ulaşılabileceği ifade edildi.

        Sorucevap bölümünün ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona eren eğitimde, öğrencilerin dijital platformları kariyer gelişimleri için daha etkin kullanmalarına yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

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