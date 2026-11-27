Emniyet personeli, öğrenciler ve Türk Kızılay gönüllüleri şehitlerin hatıralarını yaşatmak için fidan dikti.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitlerin hatıralarının yaşatılması ve öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında Yongalık köyünde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde "Şehitlerimiz için her bir fidan, geleceğimiz için bin nefes" projesi kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu.

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