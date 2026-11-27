Düzce'nin önemli doğa turizmi merkezlerinden biri olan Topuk Yaylası, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Karla kaplanan ağaçlar ve yaylanın doğal güzellikleri eşsiz görüntüler oluşturdu.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan ve dört mevsim farklı güzellikleriyle dikkat çeken Topuk Yaylası'nda kar yağışıyla birlikte kış manzaraları ortaya çıktı. Yağan karla birlikte beyaz gelinliğini giyen yayla, doğanın eşsiz renklerini yerini beyaz örtüye bıraktığı manzaralara sahne oldu. Çam ormanlarıyla çevrili yaylada karla kaplanan ağaçlar ve doğal alanlar, bölgenin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Beyaz örtüyle bütünleşen yayla, güzel görüntülere ev sahipliği yaptı.

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Doğaseverlerin gözde adresi

Doğal güzellikleri, göleti, temiz havası ve ormanlarıyla Düzce'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Topuk Yaylası, kış mevsiminde de farklı bir güzelliğe bürünüyor. Özellikle doğa fotoğrafçılığı ve doğa yürüyüşleri için tercih edilen yayla, kar yağışının ardından seyri güzel manzara sunuyor. Yılın her döneminde farklı güzellikleri bünyesinde barındıran Topuk Yaylası, beyaz örtüsüyle Düzce'nin kış turizmi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.