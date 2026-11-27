Düzce'deki Topuk Yaylası karla kaplandı
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası kar yağışının ardından beyaza büründü.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası kar yağışının ardından beyaza büründü.
İlçeye 38 kilometre mesafede yer alan 1280 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.
Doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan yaylada ve bünyesindeki göletin çevresinde kar yağışının ardından güzel manzara oluştu.
Bölgeyi ziyaret edenler, beyaz örtü ile yeşilin birleştiği eşsiz manzarada yürüyüş yaptı.
Beyaz örtünün kapladığı ağaçları, tepeleri ve düzlük alanlarıyla seyri doyumsuz manzara sunan Topuk Yaylası dronla görüntülendi.
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