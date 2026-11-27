Bölgeyi ziyaret edenler, beyaz örtü ile yeşilin birleştiği eşsiz manzarada yürüyüş yaptı.

Doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan yaylada ve bünyesindeki göletin çevresinde kar yağışının ardından güzel manzara oluştu.

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