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        Düzce'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Düzce'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Düzce'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Düzce'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Coşkun M. (40) idaresindeki 81 ACP 80 plakalı otomobil, Kuzey Çevre yolu Kaynaşlı Üçköprü mevkisinde aynı yönde seyreden Ramazan Ş. yönetimindeki 34 RFE 827 plakalı tırla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil, tır ile istinat duvarı arasına sıkışarak ters döndü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce araçta sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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