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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de yaşlı adam, polisin zamanında müdahalesiyle 350 bin lira dolandırılmaktan kurtuldu

        Düzce'de yaşlı adam, polisin zamanında müdahalesiyle 350 bin lira dolandırılmaktan kurtuldu

        Düzce'de polisin zamanında müdahalesi, yaşlı adamın kendisini polis-savcı olarak tanıtanlar tarafından dolandırılmasına engel oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Düzce'de yaşlı adam, polisin zamanında müdahalesiyle 350 bin lira dolandırılmaktan kurtuldu

        Düzce'de polisin zamanında müdahalesi, yaşlı adamın kendisini polis-savcı olarak tanıtanlar tarafından dolandırılmasına engel oldu.

        Kent merkezinde dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, işlem yapılacağı öğrenilen bankanın şubesine intikal etti.

        Ekipler, emekli A.S'ye (77), telefonda kendisini polis-savcı olarak tanıtan şahıslara 350 bin lira para göndermek üzereyken engel oldu.

        Konu hakkında bilgilendirilen yaşlı adam, polisin zamanında müdahalesiyle dolandırılmaktan kurtuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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