Düzce'de "yeşil altın" fındığın hasat tarihleri belirlendi

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde fındık hasat tarihlerini belirledi.



Müdürlükten yapılan açıklamada, arazi çalışmaları sonucu Düzce genelindeki 2026 yılı fındık hasat tarihlerinin, sahil kesiminde 10 Ağustos, orta kesimde 15 Ağustos ve yüksek kesimde 25 Ağustos olarak belirlendiği bildirildi.



Çiftçilerin ürün kaybı yaşamaması için belirlenen tarihlerden önce hasat yapmaması gerektiği vurgulanan açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, fındıkta verim ve kalitenin korunabilmesi için hasadın doğru zamanda yapılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.



Uzun, fındık ürününün kentin tarımsal üretimi ve ekonomisi açısından son derece önemli olduğuna değinerek, "Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alabilmeleri için bahçelerinin bulunduğu rakıma göre belirlenen hasat başlangıç tarihlerine uymalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Erken hasat, randıman ve kalite kaybına neden olur. Ürünün depolama süresinin kısalmasına ve ekonomik değerinin düşmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle üreticilerimizin takvimden önce değil, ürünün hasat olgunluğuna ulaştığından emin olduktan sonra hasada başlamaları önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.



Üreticilerin hasat zamanını belirlerken zurufların sararıp kızarması, fındıkların zuruf içerisinde oynamaya başlaması, iç fındığın kendine özgü sertlik ve lezzete ulaşması ile dallar sallandığında olgunlaşan meyvelerin dökülmesi gibi belirtileri dikkate almaları gerektiğini anlatan Uzun, şunları kaydetti:



"Hasat öncesinde bahçelerde ot temizliğinin tamamlanması, mümkün olan alanlarda fındığın dallardan silkelenerek yerden toplanması ve gelecek yılın ürününü oluşturacak dallar ile tomurcuklara zarar verilmemesi önem taşıyor. Hasat edilen ürünlerin ise çuvallarda uzun süre bekletilmeden harmana serilmesi, uygun koşullarda kurutulması, serin, kuru ve havalandırılabilen alanlarda muhafaza edilmesi gerekiyor. Üreticilerimizin ürünlerini doğru zamanda ve uygun yöntemlerle hasat etmeleri, Düzce fındığının kalitesinin ve pazar değerinin korunmasına katkı sağlayacaktır. 2026 yılı fındık hasat döneminin bütün üreticilerimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum."

