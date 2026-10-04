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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'deki 2. Uluslararası Suluboya Festivali'nde 57 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu

        Düzce'deki 2. Uluslararası Suluboya Festivali'nde 57 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu

        Düzce'de düzenlenen 2. Uluslararası Suluboya Festivali kapsamında çeşitli ülkelerden ressamların eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Düzce'deki 2. Uluslararası Suluboya Festivali'nde 57 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu

        Düzce'de düzenlenen 2. Uluslararası Suluboya Festivali kapsamında çeşitli ülkelerden ressamların eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

        Akçakoca Turizm Tanıtma Derneği tarafından Kaymakamlık, Düzce ve Akçakoca belediyeleri, Düzce Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile esnafın desteğiyle "Kültürler Buluşuyor" temasıyla gerçekleştirilen festivalin 3. günü sergi açılışıyla devam etti.

        Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Çin, Meksika, Bolivya, Güney Kore, İsviçre, Azerbaycan, İspanya, Almanya, Cezayir, Ermenistan, Polonya, Hollanda, Suudi Arabistan, Romanya ve Rusya'dan 81 ressamın katılım sağladığı festivalde doğa, şehir ve portre temalı sergi açıldı.

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        Akçakoca ilçesindeki sanat galerisinde açılan sergide sanatçılardan 57'sinin suluboya tekniğiyle tuvale yansıttığı eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Sanatçılar, festivalin 4. gününde Prusias Ad Hypium Antik Kenti, Efteni Gölü Kuş Cenneti ve Korugöl'de ağırlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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