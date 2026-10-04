Düzce'deki 2. Uluslararası Suluboya Festivali'nde 57 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu

Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Çin, Meksika, Bolivya, Güney Kore, İsviçre, Azerbaycan, İspanya, Almanya, Cezayir, Ermenistan, Polonya, Hollanda, Suudi Arabistan, Romanya ve Rusya'dan 81 ressamın katılım sağladığı festivalde doğa, şehir ve portre temalı sergi açıldı.

Akçakoca Turizm Tanıtma Derneği tarafından Kaymakamlık, Düzce ve Akçakoca belediyeleri, Düzce Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile esnafın desteğiyle "Kültürler Buluşuyor" temasıyla gerçekleştirilen festivalin 3. günü sergi açılışıyla devam etti.

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