Düzceli kadın girişimciye destek

– Düzce Valisi Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, Koçyazı Mahallesi'nde tıbbi ve aromatik bitkilerden kozmetik ve kişisel bakım ürünleri geliştiren kadın girişimci Sevil Gülsoy Düzgün'ü iş yerinde ziyaret etti.

Düzce'de kadın girişimciliğinin ve yerel üretimin önemini ortaya koyan ziyaret kapsamında Elif Makas, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, işlenmesi ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi alanında faaliyet gösteren Sevil Gülsoy Düzgün ile bir araya geldi. Koçyazı Mahallesi'ndeki iş yerinde gerçekleşen ziyarette, bitkisel hammaddelerden geliştirilen kozmetik, kişisel bakım ve aromaterapi ürünleri ön plana çıktı. Bilimsel bilgiye dayalı, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren kadın girişimci Sevil Gülsoy Düzgün, bitkisel kaynakları katma değerli ürünlere dönüştürerek üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Elif Makas, kadın girişimcinin çalışmalarına başarı dileklerini ileterek hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaret, kadınların üretim ve girişimcilik alanındaki faaliyetlerinin desteklenmesi açısından önem taşıdı.